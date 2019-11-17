Ван Дейк: Я знаю, почему Клопп критикует меня

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк рассказал об отношениях с главным тренером команды Юргеном Клоппом.

"Клопп точно знает, как добиться максимума от меня: нужно относиться ко мне критически. Когда пресса меня расхваливает и устраивает ажиотаж, он, наоборот, все преуменьшает – зачастую намеренно.

Ван Дейк – отличный игрок, но Месси должен быть первым, – Мане сделал неожиданное заявление

Когда меня избрали лучшим игроком сезона-2018/19 по версии УЕФА и я собирался на церемонию вручения награды, Клопп сказал всем ребятам, что я получу приз за всю команду. Я понимаю, к чему это все. В то же время босс очень уважительно относится ко мне и возлагает на меня большую ответственность", – цитирует ван Дейка Daily Mail.

Отметим, что в текущем сезоне ван Дейк сыграл без замен во всех матчах Ливерпуля в АПЛ и Лиге чемпионов. В его активе 1 гол – защитник забил в ворота Норвича.

Евро-2020: Северная Ирландия – Нидерланды: слабая игра "зелёных", немотивированность "оранье" и вопросы к Куману