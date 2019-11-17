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Ван Дейк: Я знаю, почему Клопп критикует меня

12:56 25 Читати українською
Ван Дейк: Я знаю, почему Клопп критикует меня
Юрген Клопп и Вирджил ван Дейк / ESPN

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк рассказал об отношениях с главным тренером команды Юргеном Клоппом.

"Клопп точно знает, как добиться максимума от меня: нужно относиться ко мне критически. Когда пресса меня расхваливает и устраивает ажиотаж, он, наоборот, все преуменьшает – зачастую намеренно.

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Когда меня избрали лучшим игроком сезона-2018/19 по версии УЕФА и я собирался на церемонию вручения награды, Клопп сказал всем ребятам, что я получу приз за всю команду. Я понимаю, к чему это все. В то же время босс очень уважительно относится ко мне и возлагает на меня большую ответственность", – цитирует ван Дейка Daily Mail.

Отметим, что в текущем сезоне ван Дейк сыграл без замен во всех матчах Ливерпуля в АПЛ и Лиге чемпионов. В его активе 1 гол – защитник забил в ворота Норвича.

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Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп
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