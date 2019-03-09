Ван Дейк вважає тріумф в АПЛ важливішим за перемогу в Лізі чемпіонів

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк сподівається виграти АПЛ в нинішньому сезоні.

"У мене є передчуття, що боротьба за титул триватиме до самого кінця, і ми віддамо всі свої сили. Манчестер Сіті, напевно, теж, а там подивимося, чи буде цього достатньо. Моя мрія – вигравати трофеї з Ліверпулем, тому що Ліверпуль заслуговує трофеїв. Ми близькі, ми в гонитві, і ми будемо боротися до кінця.

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Що б я вважав за краще, виграти Прем'єр-лігу або Лігу Чемпіонів? Я не можу вибирати, але я думаю, перемога в АПЛ була б чимось особливим. Особливо в цьому році, коли йде така запекла боротьба. Якщо у нас вийде, це багато що скаже про наш рівень.

Нам трохи не пощастило, що Ман Сіті чудово проводить весь сезон. Але ми теж чудові. Думаю, для людей, які люблять футбол, цікаво за цим спостерігати.

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Я хочу досягти всього, що можливо в футболі. Я хочу реалізувати весь свій потенціал, щоб мені не було про що шкодувати, коли я завершу кар'єру", – цитує ван Дейка прес-служба Ліверпуля.