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"Навряд чи я колись забуду це", – Джеррард досі картає себе через помилку, яка позбавила Ліверпуль чемпіонства

06:00 442 Читать на русском
"Навряд чи я колись забуду це", – Джеррард досі картає себе через помилку, яка позбавила Ліверпуль чемпіонства
Стівен Джеррард / фото із соцмереж

Екс-капітан Ліверпуля Стівен Джеррард зізнався, що досі відчуває провину за гол, який його команда пропустила в 2014-му році від Челсі і втратила шанс виграти АПЛ.

"Я сподіваюся, що Ліверпуль переможе в нинішньому сезоні, але ця перемога все одно не допоможе забути мій провал в 2014-му році. Я позбавив команду трофею, тільки я.

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Не думаю про цей інцидент кожного дня, але періодично він спливає в пам'яті. Навряд чи я його колись забуду", – цитує Джеррарда ВВС.

Нагадаємо, всього 1-го очка не вистачило Ліверпулю, щоб в 2014-му році виграти АПЛ. За 2 тури до кінця кампанії "червоні" грали проти Челсі. На 90+3-й хвилині Джеррард послизнувся, коли йому віддали передачу, дозволивши нападнику Челсі забити переможний гол.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Стівен Джеррард Стівен Джеррард
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