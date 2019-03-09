Ван Дейк считает триумф в АПЛ важнее победы в Лиге чемпионов

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк надеется выиграть АПЛ в нынешнем сезоне.

"У меня есть предчувствие, что борьба за титул будет продолжаться до самого конца, и мы отдадим все свои силы. Манчестер Сити, наверное, тоже, а там посмотрим, будет ли этого достаточно. Моя мечта – выигрывать трофеи с Ливерпулем, потому что Ливерпуль заслуживает трофеев. Мы близки, мы в погоне, и мы будем бороться до конца.

Окслейд-Чемберлен впервые за почти год вышел на поле и травмировался через 40 минут

Что бы я предпочел, выиграть Премьер-лигу или Лигу Чемпионов? Я не могу выбирать, но я думаю, победа в АПЛ была бы чем-то особенным. Особенно в этом году, когда идет такая ожесточенная борьба. Если у нас получится, это многое скажет о нашем уровне.

Нам немного не повезло, что Манчестер Сити прекрасно проводит весь сезон. Но мы тоже хороши. Думаю, для людей, которые любят футбол, интересно за этим наблюдать.

"Вряд ли я когда-то забуду это", – Джеррард до сих пор корит себя за ошибку, которая лишила Ливерпуль чемпионства

Я хочу достичь всего, что возможно в футболе. Я хочу реализовать весь свой потенциал, чтобы мне не о чем было жалеть, когда я завершу карьеру", – цитирует ван Дейка пресс-служба Ливерпуля.