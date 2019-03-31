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Ван Дейк розповів про травму в матчі з Тоттенхемом та поділився перспективами Ліверпуля в чемпіонських перегонах

22:40 248 Читать на русском
Ван Дейк розповів про травму в матчі з Тоттенхемом та поділився перспективами Ліверпуля в чемпіонських перегонах
Вірджіл ван Дейк / Фото ВВС

Захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк поділився думками після матчу 32-го туру АПЛ проти Тоттенхема (2:1).

16’ Роберто Фірміно
90’ Тобі Алдервейрелд
 
Лукас Моура 70’

"Тоттенхем – дуже хороша команда з чудовими футболістами, яким подобається володіти м'ячем.

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Ми намагалися пресингувати їх, і в першому таймі це виходило, але в другому вони трохи перебудувалися. Було важкувато, але в підсумку ми взяли три очки, і тільки це має значення.

Чемпіонська гонка? Коли настають подібні моменти, ми ні за що не здамося. Ми будемо намагатися перемагати в кожному матчі. Буде складно, але давайте будемо рухатися далі і насолоджуватися цим.

Що з голеностопом? Все в порядку", – цитує ван Дейка ВВС.

Після 32-х турів Ліверпуль лідирує у турнірній таблиці АПЛ, відірвавшись від Манчестер Сіті на 2 очка. У "містян" ще є гра в запасі.

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль - Тоттенхем Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
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