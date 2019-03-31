Ван Дейк рассказал о травме в матче с Тоттенхэмом и поделился перспективами Ливерпуля в чемпионской гонке

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился мыслями после матча 32-го тура АПЛ против Тоттенхэма (2:1).

"Тоттенхэм – очень хорошая команда с прекрасными футболистами, которым нравится владеть мячом.

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Мы пытались прессинговать их, и в первом тайме это получалось, но во втором они немного перестроились. Было тяжеловато, но в итоге мы взяли три очка, и только это имеет значение.

Чемпионская гонка? Когда наступают подобные моменты, мы ни за что не сдадимся. Мы будем стараться побеждать в каждом матче. Будет сложно, но давайте будем двигаться дальше и наслаждаться этим.

Что с голеностопом? Все в порядке", – цитирует ван Дейка ВВС.

После 32-х туров Ливерпуль лидирует в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись от Манчестер Сити на 2 очка. У "горожан" еще есть игра в запасе.

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