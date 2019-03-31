Ліверпуль вирвав перемогу над Тоттенхемом і обійшов Манчестер Сіті на вершині АПЛ

Ліверпуль зустрічався з Тоттенхемом у 32-му турі англійської Прем'єр-ліги. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Ліверпуль вчора ситуативно втратив лідерство після перемоги Манчестер Сіті, але позитивний результат сьогоднішньої зустрічі міг повернути мерсисайдців на вершину АПЛ. Тоттенхем у 4 попередніх турах набрав лише 1 пункт та дозволив Манчестер Юнайтед наздогнати себе в турнірній таблиці. "Шпори" поставили під загрозу своє місце в топ-3, тому на Анфілді їм потрібно було обов'язково зачепитися за очки.

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Матч розпочався досить нервово – навіть голкіпери помилялися на виходах, що їм непритаманно. Жодна з команд не могла нав'язати супернику свою гру та організувати осмислену атаку, завершити її акцентованим пострілом. На невдалу спробу Мохамеда Салаха гості відповіли кволими ударами Моури та Сіссоко.

На 16-й хвилині Ліверпуль повів у рахунку. Енді Робертсон зразково навісив з лівого флангу на голову Роберто Фірміно – бразилець розстріляв Уго Льоріса. Господарі відчули впевненість і захопили ініціативу. Біля воріт гостей регулярно почали виникати моменти – і знову після активності Робертсона. Інший крос лівого фулбека завершився гострим ударом повз стійку від Трента Александера-Арнольда, а чергове підключення Енді призвело до шансу Садьйо Мане.

Тоттенхем намагався скористатися невпевненою грою Аліссона. Гості чатували на ляпи бразильського воротаря закиданнями у боротьбу та прострілами у штрафний майданчик. Однак найкращий момент лондонців "привіз" не Аліссон – "шпори" перехопили м'яч у центрі поля, після чого Деле Аллі обігрався з парнером і вистрелив над воротами.

Мерсисайдці також загрожували на чужій половині поля: спроби "сухих листів" з кутового від Александера-Арнольда та прицільний удар Мане після швидкої атаки – м'яч трішки розминувся з воротами. До кінця тайму Тоттенхем отримав ще декілька шансів внаслідок обрізок Ліверпуля та більш-менш взяв гру під контроль, однак зрівняти рахунок не зумів.

Друга половина зустрічі розпочалася з удару Крістіана Еріксен по горобцях. Своїм неточним кивком після розіграшу кутового відповів Вірджил ван Дейк. На полі продовжувалася нервова гра на зустрічних курсах з великою кількістю помилок.

Тоттенхем створив хорошу гольову можливість на 56-й хвилині, коли Харрі Кейн отримав пас від Данні Роуза та потужно пробив по центру воріт. Аліссон впорався з ударом не найкращим чином, але Енді Робертсон заблокував добивання Крістіана Еріксена в порожній кут. Гості дедалі частіше почали розігрувати карту Роуза. Коли його "скаузери" не встигали закрити – було небезпечно.

Ліверпуль віддав супернику м'яч і остаточно перейшов на контргру. В одному з епізодів Мохамед Салах і Садьйо Мане викотилися на оперативний простір з глибини, однак єгиптянин зажував епізод поганим рішенням. Незабаром Мо опинився з м'ячем перед штрафним майданчиком і зарядив над поперечиною. "11-ка" господарів відверто провалював матч.

"Шпори", здавалося, бережливіше ставилися до своїх моментів. Харрі Кейн швидко розіграв штрафний у центрі поля, перевівши м'яч на правий фланг атаки. Звідти Кіран Тріпп'єр і Крістіан Еріксен асистували Лукасу Моурі в центр штрафного майданчика – 1:1.

Коли ситуація стала критичною, Ліверпуль рванув вперед. Знову не забив Салах, хитрий удар Александера-Арнольда пройшов повз площину, кутові від Трента дарували гостроту, але не ставали результативними. Атаки мерсисайдців ставали все панічнішими та банальнішими. Мало що вдавалося підопічним Юргена Клоппа.

Натомість хлопці Маурісіо Почеттіно мали виривати перемогу на контратаках. Мусса Сіссоко жахливим ударом пробачив господарям вихід два в один на ворота Аліссона, Данні Роуз в аналогічній ситуації виконав погану подачу, Деле Аллі також неграмотно розпорядився м'ячем. "Шпори" поплатилися за це – Ліверпуль вирвав перемогу.

Енний кутовий Александера-Арнольда нарешті приніс результат. Повторна подача з флангу знайшла на дальній стійці голову Мохамеда Салаха. М'яч від Тобі Алдервейрельда влетів у сітку. Ліверпуль набрав 79 очок і обійшов Манчестер Сіті на вершині турнірної таблиці АПЛ, зігравши на 1 матч більше. Тоттенхем з 61 пунктом залишився третім.