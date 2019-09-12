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Ван дер Ваарт викреслив ван Дейка зі списку найкращих гравців світу

18:32 348 Читать на русском
Ван дер Ваарт викреслив ван Дейка зі списку найкращих гравців світу
Вірджил ван Дейк / Фото Football365

Легенда збірної Нідерландів Рафаель ван дер Ваарт назвав свою версію топ-гравців.

"Ван Дейк не є найкращим гравцем у світі, але він особливий.

Ван Дейк став найкращим гравцем минулого сезону в Лізі чемпіонів з двома історичними рекордами

Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду – ось найкращі, але з іншого боку, не можна порівнювати захисників із нападниками", – цитує слова ван дер Ваарта Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк в минулому сезоні тріумфував у Лізі чемпіонів та посів другу сходинку в АПЛ. За свій внесок в успіх мерсисайдців 28-річний нідерландець удостоївся звання найкращого гравця ЛЧ сезону 2018/19. Також Вірджил є одним з головних претендентів на "Золотий м'яч".

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