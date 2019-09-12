Ван дер Ваарт вычеркнул Ван Дейка из списка лучших игроков мира

Легенда сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт назвал свою версию топ-игроков.

"Ван Дейк не является лучшим игроком в мире, но он особенный.

Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона в Лиге чемпионов с двумя историческими рекордами

Лионель Месси и Криштиану Роналду – вот лучшие, но с другой стороны, нельзя сравнивать защитников с нападающими", – цитирует слова ван дер Ваарта Tuttomercatoweb.

Напомним, защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк в прошлом сезоне победил в Лиге чемпионов и занял второе место в АПЛ. За свой вклад в успех мерсисайдцев 28-летний голландец удостоился звания лучшего игрока ЛЧ сезона 2018/19. Также Вирджил является одним из главных претендентов на "Золотой мяч".

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