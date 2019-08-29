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Ван Дейк став найкращим гравцем минулого сезону в Лізі чемпіонів з двома історичними рекордами

20:30 536 Читать на русском
Ван Дейк став найкращим гравцем минулого сезону в Лізі чемпіонів з двома історичними рекордами
Вірджил ван Дейк / Getty images

УЄФА під час церемонії жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів традиційно називає найкращих виконавців минулого розіграшу турніру.

Найкращим гравцем Ліги чемпіонів сезону-2018/19 став центрбек Ліверпуля Вірджил ван Дейк.

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28-річний гравець "червоних" встановив відразу 2 досягнення. Раніше жодному представнику Нідерландів не вдавалося здобути цю нагороду. Також цей приз ніколи не вручався захисникам.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Вірджил разом з Ліверпулем виграв Лігу чемпіонів. На його рахунку 12 поєдинків у турнірі, в яких він відзначився двома голами і двома асистами.

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Теги
Ліга чемпіонів Головне УЄФА Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Ліверпуль Ліверпуль
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