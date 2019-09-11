Роналду підкорює вершини, партнери Зінченка розривають, а Вербіч – найкращий з УПЛ. Підсумки 5-6 турів відбору Євро-2020

Роналду знищує перед собою все... крім України

"Футбол 24" зібрав головне з вересневих матчів кваліфікації на чемпіонат Європи-2020. Розповідаємо, як виступили наші суперники, гранди та представники українського чемпіонату.

Група України: ми лідируємо, Роналду б'є рекорд

Україна в прекрасному стилі переграла Литву та зберегла комфортне лідерство в групі В. Під час матчу у Вільнюсі можна було відчути себе частиною чогось великого – до нашої збірної хотілося додати слово "топ". Зберігається стиль, хороша красива гра йде в комплекті з позитивним результатом. Футболісти знали, що робити на полі, а вболівальники зразково підтримували команду Шевченка на трибунах. Клас!

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"Синьо-жовті" впевнено зробили ще один крок до чемпіонату Європи. Паралельний матч наших конкурентів завершився ідеально – Сербія вдома програла Португалії. Це означає, що "ми на 99% учасники Євро-2020": залишилося лише вдома здолати Литву та не програти сербам з різницею в 5 м'ячів. Україна повинна без проблем виконати це завдання, адже балканська збірна не стала сильнішою навіть після зміни тренера – у шостому турі Сербія натужно перемогла Люксембург, завдавши майже вдвічі менше ударів за суперника.

Оскільки путівку на Євро гарантують перші два місця групи, то успіхи Португалії нас не особливо лякають. Піренейці відвантажили 9 голів за два матчі з Литвою та Сербією і скоротили відставання від України до 5 очок, маючи гру в запасі. А от новими досягненнями Кріштіану Роналду треба захоплюватися. Покер у ворота Литви відкрив перед найкращим футболістом сьогодення нові вершини:

– 93 голи на міжнародному рівні, до лідера Алі Даеї залишилося 16 точних ударів.

– 8 хет-триків за збірну – більше, ніж у Пеле.

– CR7 став найкращим бомбардиром відборів до чемпіонату Європи – 25 голів.

– 40 різних збірних пропустили від Кріша, серед них немає України.

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Бельгія, Англія, Італія, Іспанія продовжують кваліфікацію з максимальними показниками. На чотирьох: жодного втраченого очка, 73 забиті м'ячі та 11 пропущених.

"Фурія роха" перемогла Румунію та розбила Фарери завдяки неймовірній результативності Алькасера. Від початку сезону Пако забив 9 голів у 7 матчах за клуб і збірну. Ну а молодий наставник збірної Іспанії Роберт Морено доводить свою кваліфікацію під час трагічної відсутності Луїса Енріке.

"Скуадра адзурра" мала труднощі з Вірменією та Фінляндією, але здолала їх. Звитяги Теему Пуккі не врятували для фінів нічию з фаворитом групи J, але дали змогу обіграти Грецію та зберегти за собою "прохідне" друге місце. Головним конкурентом суомі несподівано стали вірмени, яким геніальний Генріх Мхітарян оформив перемогу (дубль+асист) над Боснією та Герцеговиною.

У складі "трьох левів" і "червоних дияволів" першу скрипку грали лідери Манчестер Сіті. Стерлінг і де Брюйне в дивовижній формі. Рахім за матчі з Болгарією та Косово оформив 4 асисти і забив, а допомагали йому Кейн (4 голи) та Санчо (2 голи). Кевін самотужки розніс Шотландію трьома асистами та одним голом, а з Сан-Марино дозволив погратися партнерам.

Гвардіола може бути задоволений – протягом цієї міжнародної перерви його хлопці долучилися до 20 голів. Солідний доробок також у Бернарду Сілви (1+3), Філа Фодена (2+2) та Олександра Зінченка (2 голи).

"Чому ми так погано граємо, Йогі?"

Такими словами звернувся до головного тренера Бундестім провідний німецький журналіст Крістіан Фальк. Місцеву пресу не потрібно зайвий раз просити покритикувати збірну. Домашня поразка Німеччини з 4 пропущеними м'ячами від Нідерландів призвела до жорстких слів у газетах. Експерти сумніваються, що команда Йоахіма Льова здатна виконувати серйозні завдання. Сам же тренер запевняє, що збірна перебуває в процесі перебудови, а незабаром стане краще.

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Вже в наступному турі Німеччина обіграла лідера групи С та вийшла на перше місце, але зробила це невпевнено, тому напруга навколо Бундесманншафт не послабшала. Льова дійсно можна виправдати травмами кількох важливих виконавців, однак виникають резонні запитання. Чому Ройс і Вернер, які чудово розпочали сезон в клубах, настільки бліді в збірній? Чому тренер відмовився від Хуммельса, не маючи жодного центрбека світового рівня (Зюле, Та і Гінтер напривозили на багато матчів вперед)?

Нідерланди з фантастичним Мемфісом Депаєм розгромили Естонію та підібралися до лідерів – мінус 3 очки при грі в запасі. Матч з Німеччиною показав, що "ораньє" здатні переламувати хід невдалих поєдинків. Вони повертаються у великий футбол.

Що показали представники УПЛ?

Томаш Кендзьора разом зі збірною Польщі втратив гандикап на вершині групи G. Кадра за два вересневі матчі набрала лише одне очко: поразка від Словенії та домашня нульова нічия з Австрією, коли суперник завдав втричі більше ударів.

Фулбек Динамо відіграв всі 180 хвилин, але відверто не вразив. Якщо за матч з австрійцями Кендзьора отримав більш-менш позитивні відгуки, то виїзд до словенців був провальним. Польські журналісти розкритикували Томека за погану взаємодію на фланзі з Зєлінскі, багато неточних і незручних передач, погані відкривання та втрату зон в обороні. Неозброєним оком було видно, як Кендзьора раз по раз програвав дуелі своєму другу Вербічу.

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Беньямін навпаки може занести це відрядження до збірної в актив. "Динамівський" вінгер хоч і не був дуже ефективним проти поляків, але створив їм достатньо проблем: намагався загострювати, виконував стандарти, мав шанс відзначитися.

Ну а справжній бенефіс Вербіча припав на гру з Ізраїлем. Беньямін забив вперше з лютого, оформив дубль і приніс збірній Словенії на останніх хвилинах перемогу. Герой. Словенці за допомогою Вербіча набрали максимальні 6 очок і піднялися на друге місце у секстеті. Вихід на Євро цілком реальний.

У вінгера Шахтаря Манора Соломона змішані емоції. З одного боку, він оформив по асисту проти Північної Македонії та Словенії. З іншого – його досягнення не надто допомогли команді. Ізраїль набрав лише один бал у цих матчах і відкотився на 5 місце.

Жерсон Родрігес намагався допомогти Україні та зупинити Сербію, але йому це не вдалося, а статистичні портали ще й поставили форварду Динамо одну з найгірших оцінок за матч. Оборонець Карпат Тім Халль просидів гру в запасі.

Тамаш Кадар закрив ліву бровку збірної Угорщини в поєдинку зі Словаччиною. Обидва голи суперника прийшли з його флангу – оборонець Динамо точно міг зіграти агресивніше. Угорщина після цієї поразки пропустила вперед у таблиці групи Е Словаччину та Хорватію.

Після розгрому словаків Хорватії не завадила навіть несподівана нічия з Азербайджаном. У складі кавказців її здобув Павло Пашаєв – захисника Олександрії замінили після першого тайму. А от виїзд в Уельс став для нього жахливим – безглуздий автогол і поразка наприкінці матчу.

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