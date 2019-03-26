Ван дер Ваарт: Баварія має підписати Де Лігта

Колишня зірка збірної Нідерландів Рафаель ван дер Ваарт вважає, що Баварія – ідеальний клуб для юного Де Лігта.

"Я б порадив йому перейти до Баварії, хоча я завжди говорив, що він добре підійде Ювентусу.

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Баварія має в центрі оборони Нікласа Зюле, Матса Хумельса і Жерома Боатенга, але не ясно, чи залишаться Хуммельс і Боатенг. Отже, для Де Лігта одразу було б місце в основі. Хлопець – великий талант.

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Де Лігту всього 19 років, але він вже має харизму і впевненість у собі, як 30-річний гравець. Це футболіст, який не забиває голову помилками і продовжує рухатися далі. Він є відмінним прикладом для багатьох талантів у Нідерландах", – поділився своєю думкою ван дер Ваарт в коментарі Sport1.

В поточному сезоні Де Лігт зіграв у 42 матчах за Аякс, відзначившись 4 голами та 2 асистами.