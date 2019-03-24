Євро-2020: Німеччина на останніх хвилинах вирвала перемогу над Нідерландами

В рамках 2-го туру відбору до Євро-2020 збірна Німеччини, попри камбек Нідерландів на старті другого тайму, святкувала важку виїзну перемогу (2:3).

Нідерланди вже провели перший матч у групі та мали в активі три очки, тож в разі перемоги над прямим конкурентом вони могли хоча б на кілька днів тримати відрив у шість залікових балів. Німці ж приїхали на Йохан Кройф Арену з двома задачами: впевнено стартувати у відборі до Євро-2020 та взяти реванш за розгром в Амстердамі у Лізі Націй (3:0). Не дивно, що Бундестім пішов у атаку одразу зі свистком.

Нідерланди – Німеччина – відео голів

Перший момент гості створили вже на 2-й хвилині зусиллями Сане та Гнабрі: перший прорвався у карний майданчик та викотив передачу, а другий точно пробив – Сіллессен парирував. Після цього німці продовжили активно шукати слабкощі в обороні суперника та тримати м'яч, але гостроти біля чужих воріт вже не створювали. Нідерланди поступово прокинулись, провели серію позиційних атак та стандартів, однак на 15-й хвилині несподівано пропустили. Шульц відкрився по флангу та отримав передачу на хід, завершивши ривок прострілом у штрафний на Сане; Лерой же скористався падінням Де Лігта та потужно пробив під дальню стійку – 0:1!

В наступні 10 хвилин німці тримали ініціативу, а спантеличені нідерландці старалися знайти свій темп. Зрештою, їм вдалося повернутися у гру, змусивши Йоахіма Льова кілька разів хапатися за голову. На 25-й хвилині Бабел запоров найкращий момент господарів у першому таймі, отримавши передачу від Промеса та метрів з 10-ти пробивши у дальній кут – Нойєр склався та парирував. На 27-й хвилині він знову опинився на висоті, врятувавши після замикання все того ж Бабела з лінії воротарського, а на 32-й взяв слабенький дальній удар Думфріса.

Нічого не віщувало біди для "Ораньє", але на 34-й хвилині фатальну помилку допустив їх найкращий захисник. Вірджіл Ван Дейк, який до цього працював немов годинник, запоров офсайдну помилку та дозволив Гнабрі на лівому фланзі прийняти довгу передачу від Рюдігера. Серж набрав швидкість, змістився до лінії штрафного та шедевральним пострілом поцілив точно у дальню дев'ятку – 0:2! Шок.

Надалі оборона господарів просто розвалилася, що могло призвести до ще двох голів збірної Німеччини. Так, на 39-й хвилині Керер ударом головою під поперечину замкнув подачу Шульца з лівого флангу, а у наступній же атаці Сане вирвався практично віч-на-віч, але пробив слабенько – Сіллессен врятував. Голландці змогли зібратися та видати непогану кінцівку тайму, навіть претендуючи на пенальті після падіння Вейналдума в боротьбі з Рюдігером, але загалом рахунок на табло виглядав закономірним.

Другий тайм став абсолютною протилежністю першому. Господарі з перших хвилин пішли у атаку та вже на 48-й відквитали один м'яч – це Маттейс Де Лігт замкнув прекрасну подачу Депая ударом головою під дальню стійку. На цьому "Ораньє" не зупинилися, організувавши кілька швидких атак та небезпечних подач у штрафний. Німці відбивалися й навіть змогли дещо вирівняти матч, але жодної небезпечної атаки підопічні Йоахіма Льова на старті так і не провели.

Коли здалося, що німці закрилися й не дають простору Нідерландам, стався гол. Його передвісником став удар Вейналдума після подачі Депая зі штрафного на 62-й хвилині – Джорджінью вискочив з-за спин та пробив впритул, Нойєр парирував, а лайнсмен просигналізував про офсайд. У наступній атаці Бундестім не врятували ні голкіпер, ні рефері: Депай обігрався з Вейналдумом у штрафному під час невеличкої паніки німців біля власних воріт та пробив метрів з 11-ти під ближню стійку – 2:2!

Після другого пропущеного м'яча німці зібралися та стали грати біля власних воріт більш щільно, розплатою за що стала відсутність атакувальної гри аж до останніх хвилин. Нідерланди продовжили тримати ініціативу, виконувати цікаві передачі та комбінації, але нічого більш гострого за панічний момент після кутового на 69-й хвилині створити ніяк не вдавалося – та й той нічим небезпечним не завершився. Протягом 70-х хвилин німці більш-менш вирівняли матч, хоча за такого футболу про перемогу неможливо було навіть мріяти.

Кінцівка другого тайму виявилася цікавою. Німці провели серію непоганих контратак і на 84-й могли несподівано забити третій – це Гнабрі обіграв Ван Дейка та пробив з лінії штрафного під ліву стійку, але Сіллессен був на висоті. Нідерланди відповіли гострим прострілом Думфріса на Депая, який лише в останній момент вибили захисники. Гра перестала бути сонною, але все одно виглядала нічийною.

Здавалося, що матч завершиться з рахунком 2:2, але на 90-й хвилині спрацювали заміни Йоахіма Льова: Гюндоган проникною передачею знайшов Ройса, а той з лівого краю штрафного викотив передачу в спини захисникам на Шульца – Ніко залишалося пробити в дальній кут та принести перемогу своїй збірній. З цим завданням він впорався блискуче.

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