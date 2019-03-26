Ван дер Ваарт: Бавария должна подписать Де Лигта

Бывшая звезда сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт считает, что Бавария – идеальный клуб для юного Де Лигта.

"Я бы посоветовал ему перейти в Баварию, хотя я всегда говорил, что он хорошо подойдет Ювентусу.

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Бавария имеет в центре обороны Никласа Зюле, Матса Хуммельса и Жерома Боатенга, но не ясно, останутся ли Хуммельс и Боатенг. Следовательно, для Де Лигта сразу было бы место в основе. Парень – большой талант.

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Де Лигту всего 19 лет, но он уже имеет харизму и уверенность в себе, как 30-летний игрок. Это футболист, который не забивает голову ошибками и продолжает двигаться дальше. Он является отличным примером для многих талантов в Нидерландах", – поделился своим мнением ван дер Ваарт в комментарии Sport1.

В текущем сезоне Де Лигт сыграл в 42 матчах за Аякс, отметившись 4 голами и 2 ассистами.