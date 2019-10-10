Ван дер Сар назвал причину упадка Манчестер Юнайтед

Бывший голкипер Манчестер Юнайтед Эдвин ван дер Сар считает, что сейчас команде не хватает харизматичных футболистов.

"Могу говорить о своем примере. Когда я пришел в команду, у нас были Райан Гиггз, Пол Скоулз, Рио Фердинанд, Гарри Невилл и Рой Кин. В команде всегда были люди с характером. В последние годы их в Манчестер Юнайтед не было. Отсюда и разница в результатах.

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Конечно, сложно достичь результатов, как раньше. Я ушел из Манчестер Юнайтед восемь лет назад. Там я провел замечательные шесть лет своей карьеры, выиграв четыре раза чемпионат Англии. Трижды я играл в финале Лиги чемпионов.

С тех пор ситуация сильно изменилась. Пока нет прогресса, менялись тренеры. Манчестер Юнайтед купил молодых, малоопытных игроков, которые хотят побеждать. Ранее они покупали других футболистов", – цитирует ван дер Сара ESPN.

Добавим, что нынешний сезон "красные дьяволы" начали неудачно, пока они занимают лишь двенадцатое место в турнирной таблице АПЛ, одержав две победы в семи матчах.

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