Манчестер Юнайтед розглядає несподіваного претендента на заміну Сульшера

Провальний старт команди у поточному сезоні змушує керівників Манчестер Юнайтед готуватися до імовірного звільнення Уле Гуннара Сульшера.

Список претендентів на тренерський місток "червоних дияволів" поповнив Юліан Нагельсманн, стверджує Daily Mail.

Манчестер Юнайтед видав найгірший старт за останні 30 років

Молодий керманич РБ Лейпциг (32 роки) вразив босів Манчестер Юнайтед своїми методами роботи, і вони готові зробити на нього ставку у разі звільнення Уле Гуннара Сульшера. Норвежець все ще має певний кредит довіри від керівництва, однак втратить свою посаду, якщо не впорається із затяжною кризою команди. Англійський клуб продовжить слідкувати за Нагельсманном, який лише цього літа перейшов у РБ Лейпциг з Хоффенхайма.

Наразі Манчестер Юнайтед перебуває на 12 сходинці АПЛ з лише двома перемогами у стартових восьми турах.

Юліан Нагельсманн – оцінений у 400 млн євро тренер нової ери, який грав проти своїх підопічних і озброєний наукою