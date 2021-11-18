Рейнджерс на офіційних ресурсах оголосив про призначення 46-річного нідерландця. Він замінить на містку Стівена Джеррарда, який перейшов в Астон Віллу.

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Ван Бронкхорст вже прокоментував новий етап у кар'єрі: "Дуже радий повернутися в Рейнджерс. Відчуваю, що мені пощастило, адже я працюватиму зі складом, який сильний у всіх лініях. Ці гравці мають досвід перемог. Не можу дочекатися моменту, коли знову зустрінуся з неймовірними вболівальниками клубу та почну нову епоху для всіх нас".

Джованні відомий виступами, зокрема, за Фейєнорд і Барселону. Свою тренерську кар'єру розпочав у Нідерландах, а останнім місцем роботи був Гуанчжоу, який він очолював до грудня 2020 року.

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