Рейнджерс на официальных ресурсах объявил о назначении 46-летнего нидерландца. Он на мостике заменит Стивена Джеррарда, который перешол в Астон Виллу.

Джеррард объявил свой штаб в Астон Вилле – чемпион Англии будет ассистентом

Ван Бронкхорст уже прокомментировал новый этап в карьере: "Очень рад вернуться в Рейнджерс. Чувствую, что мне повезло, ведь я буду работать с сильным составом во всех линиях. Эти игроки имеют опыт побед. Не могу дождаться момента, когда снова встречусь с невероятными болельщиками клуба и начну новую эпоху для всех нас".

Джованни известен выступлениями, в частности, за Фейеноорд и Барселону. Свою тренерскую карьеру начал в Нидерландах, а последним местом работы был Гуанчжоу.