Стівен Джеррард визначився зі списком помічників, які працюватимуть з ним в Астон Віллі.

Остаточний варіант тренерського штабу опублікований на офіційному сайті бірмінгемського клубу.

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Першим асистентом Джеррарда стане Гарі Макалістер, який у 1992 році з Лідсом вигравав титул чемпіона Англії. Також новий тренер Астон Вілли привів Майкла Біла (ще один асистент), Тома Калшоу (технічний тренер), Скотта Мейсона (аналітик) і Джордана Мілсома (тренер з фізпідготовки). Остін Макфі, Аарон Денкс та Ніл Катлер працювали у клубі раніше.

Джеррард дебютує на посаді наставника "вілланів" 20 листопада в домашньому матчі 12-го туру АПЛ проти Брайтона. Наразі бірмінгемці посідають 16-те місце, набравши 10 очок.

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