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Ван Бастен порівняв Мессі та Роналду

08:26 401 Читать на русском
Ван Бастен порівняв Мессі та Роналду
Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі / Фото з відкритих джерел

Екс-форвард Аякса, Мілана і збірної Нідерландів Марко ван Бастен поділився думками щодо нападників Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

"Роналду – чудовий гравець, але ті, хто стверджує, що він кращий за Мессі, нічого не розуміють у футболі або говорять про це нещиро.

Роналду натякнув, коли завершить кар'єру

Мессі унікальний і неповторний. Такі футболісти з'являються раз в 50 або 100 років. Він народився генієм. У 28 років я фактично перестав грати. Я отримав три "Золотих м'ячі". Подивіться, на якому рівні перебувають Кріштіану та Ліонель, обом за 30 років", – сказав ван Бастен в інтерв’ю виданню Corriere della Sera.

Нагадаємо, у поточному сезоні аргентинський нападник каталонської Барселони Ліонель Мессі у всіх турнірах провів 29 матчів, в яких забив 23 голи і віддав 16 результативних передач. В активі португальського форварда туринського Ювентуса Кріштіану Роналду 25 м’ячів і 3 гольові паси в 31 зустрічі.

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Роналду натякнув, коли завершить кар'єру
06:30
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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Марко ван Бастен Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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