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Ван Бастен сравнил Месси и Роналду

08:26 162 Читати українською
Ван Бастен сравнил Месси и Роналду
Криштиану Роналду и Лионель Месси / Фото из открытых источников

Экс-форвард Аякса, Милана и сборной Нидерландов Марко ван Бастен поделился мыслями относительно нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"Роналду – прекрасный игрок, но те, кто утверждает, что он лучше Месси, ничего не понимают в футболе или говорят об этом неискренне.

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Месси уникален, неподражаем и неповторим. Такие футболисты появляются раз в 50 или 100 лет. Он родился гением. В 28 лет я фактически перестал играть. Я получил три "Золотых мяча". Посмотрите, на каком уровне находятся Криштиану и Лионель, обоим по 30 лет", – сказал ван Бастен в интервью изданию Corriere della Sera.

Напомним, в текущем сезоне аргентинский нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси во всех турнирах провел 29 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 16 результативных передач. В активе португальского форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду 25 мячей и 3 голевых паса в 31 встрече.

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Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду Марко ван Бастен Мир
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