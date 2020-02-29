Роналду натякнув, коли завершить кар'єру

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду розповів, коли планує завершити ігрову кар'єру.

"Нелегко досягнути позначки у 1000 ігор у віці 35 років. Я щасливий. Я хочу зіграти ще 100 поєдинків.

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Я граю за найкращий клуб Італії, з найкращими гравцями. Ми вигравали трофеї в минулому сезоні, і я сподіваюся, що ми зможемо зробити те ж саме в цьому сезоні", – поділився Роналду в коментарі Sky Sport Italia.

До слова, в поточному сезоні Роналду провів за Ювентус 31 поєдинок, записавши до свого активу 25 голів та 3 асисти.

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