Нідерландець вважає, що стиль молодшого співвітчизника не підходить Барселоні.

Барселона отримала подвійне підсилення з лазарету

"Я сумніваюся, що Мемфіс дійсно зможе адаптуватися в Барсі. Я думаю, що він хороший гравець, але він більше артист, індивідуаліст. Він знає свою справу та завзято її робить.

Вважаю, що у відмінній команді потрібно бути команднішим гравцем. Ви повинні разом атакувати та передавати один одному м'яч. І мені здається, що це не його гра. Не знаю, чи вистачить його на елітний клуб", – цитує ван Бастена Football365.fr.

Нагадаємо, що Мемфіс Депай перебрався до Барселони влітку. У нинішньому сезоні він провів 7 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

Барселона розгромила Леванте і увірвалась у топ-5 Ла Ліги – феєричний Депай і казкове повернення Фаті