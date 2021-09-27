Ван Бастен не вірить в перспективи Депая в Барселоні
Триразовий володар "Золотого м'яча" Марко ван Бастен засумнівався у вдалому майбутньому на Камп Ноу нападника Мемфіса Депая.
Нідерландець вважає, що стиль молодшого співвітчизника не підходить Барселоні.
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"Я сумніваюся, що Мемфіс дійсно зможе адаптуватися в Барсі. Я думаю, що він хороший гравець, але він більше артист, індивідуаліст. Він знає свою справу та завзято її робить.
Вважаю, що у відмінній команді потрібно бути команднішим гравцем. Ви повинні разом атакувати та передавати один одному м'яч. І мені здається, що це не його гра. Не знаю, чи вистачить його на елітний клуб", – цитує ван Бастена Football365.fr.
Нагадаємо, що Мемфіс Депай перебрався до Барселони влітку. У нинішньому сезоні він провів 7 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.
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