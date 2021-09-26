Барселона, яка непогано розпочала сезон, але потім різко загальмувала, розглядала поєдинок з Леванте, як хорошу можливістю виправити нетипове для себе турнірне становище. "Жаби", які поки не знали смаку перемог у Прімері, були хорошим спаринг-партнером напередодні виїзного матчу Ліги чемпіонів з Бенфікою. Рональд Куман не зміг бути присутнім на матчі через дискваліфікацію, тож діями "блаугранас" керував його помічник Альфред Схрьодер.

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Команди розпочали обережно, не форсуючи події. Та вже на 5-й хвилині господарі заробили право на пенальті. Мемфіс Депай увірвався у штрафний майданчик суперника, Неманья Радоя не встиг прибрати ногу, нідерландець перечепився і впав на газон. Арбітр вказав на позначку і сам винуватець реалізував вирок супернику.

Каталонці вирішили закріпити успіх і взялись пресингувати суперника біля його ж штрафного майданчика. В одному з епізодів м'яч дістався Коутінью і бразилець смачно закрутив у дальній кут. Айтор Фернандес зреагував і не дозволив подвоїти рахунок.

Однак довго чекати не довелось. Сержиньйо Дест в черговій атаці пройшов лівим флангом і вивів Люка де Йонга сам на сам з голкіпером. Нідерландець в районі одинадцятиметрової позначки кроком у бік дезорієнтував кіпера і легко прошив Фернандеса. Чудовий початок для Барселони.

Піке в середині тайму ледь не забив третій гол "блаугранас". Після розіграшу кутового і прострілу на дальню штангу, він пробивав вже у у порожні ворота, однак м'яч банально звалився Жерару з ноги і вболівальники валенсійців з полегшенням видихнули. Депай до перерви двічі мав можливість оформити дубль, але бажання зіграти у красивий футбол, продемонструвати витончений дриблінг завершувались втратами м'яча у вигідних позиціях.

Гаві наприкінці тайму поскупився відпасувати на де Йонга у штрафному і намагався перекинути кіпера, аби вписати своє ім'я у протокол. Айтор прочитав задум 17-річного півзахисника і нейтралізував загрозу. За 2 хвилин до свистка Депай міг реабілітуватись за змарновані моменти і головою цілив під поперечину – перший номер Леванте у карколомному стрибку перевів сферу на кутовий. Всі спроби "жаб" якось загострити захлиналися на підступах до воріт Барселони – підопічні Пако Лопеса не спромоглись бодай на один удар у площину воріт суперника.

По перерві картина не змінилась – каталонці монотонно накочували атаки на ворота Леванте, валенсійці на жилах відбивались і зовсім нечасто доходили до володінь тер Штегена. На 65-й хвилині Барса втекла у стрімку контратаку 3 в 2, Депай отримав сферу на лівому фланзі, вийшов сам на сам з Айтором, однак не зміг переграти останнього. Згодом Рікі Пуч накрутив захист Леванте у штрафному і вже бачив сферу у воротах, однак за мить до удару м'яч було вибито з-під його ніг на кутовий.

В середині другої сорокап'ятихвилинки Гаві прострілював на де Йонга і Серхіо Поштіго ледь не зрізав м'яч у власні ворота, блокуючи передачу суперника. Леванте потроху заколисав Барселону своєю безпомічністю і... мало не забив. Лише реакція тер Штегена врятувала "блаугранас" після пострілу впритул.

За 10 хвилин до завершення матчу сталось те, чого всі чекали майже рік – на полі з'явився Ансу Фаті. 18-річний форвард пропустив 322 дні і дебютував під номером 10. Трибуни оваціями зустріли футболіста. Його бажання забити у першому ж матчі після повернення зашкалювало і в одному з епізодів він навіть опинився на газоні, вимагаючи пенальті. Однак, дива не сталось і матч продовжився.

Вже у доданий час Фаті таки довів, що чекали його не дарма: Депай розпочав атаку, сфера транзитом потрапила до Ансу, він протупцював з м'ячем до лінії штрафного, зважився на дальній удар і... був винагороджений! Неймовірне поверення!

Перемога принесла Барселоні 12 очок і підняла на 5-ту сходинку турнірної таблиці Ла Ліги, Леванте з 4-ма пунктами залишився сімнадцятим.

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