Дует зірок іспанської Барселони відновився від травм напередодні матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти лісабонської Бенфіки.

Оборонець Жорді Альба і хавбек Педрі повернулися до загальної групи "блаугранас", повідомляє журналістка Елена Кондіс в своєму твіттері.

Феєричне повернення Фаті у відеоогляді матчу Барселона – Леванте – 3:0

Обидва вилетіли через м'язові ушкодження у середині вересня. Повернення Педрі прогнозували якраз на двобій із Бенфікою. Натомість Жорді Альба відновився завчасно – на нього чекали в таборі Барси після міжнародної паузи. У лазареті каталонців залишаються нападники Дембеле, Брейтвейт і Агуеро.

До слова, матч Бенфіка – Барселона відбудеться у середу, 29 вересня. Початок поєдинку о 22:00. Натомість 20 жовтня і 2 листопада команда Рональда Кумана зустрінеться із київським Динамо.

Барселона розгромила Леванте і увірвалась у топ-5 Ла Ліги – феєричний Депай і казкове повернення Фаті