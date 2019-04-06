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Валеев: Меня удивил серьезный уровень УПЛ

12:35 50 Читати українською
Валеев: Меня удивил серьезный уровень УПЛ
Ринар Валеев / Соцсети

Новичок Олимпика Ринар Валеев поделился своими мыслями относительно уровня УПЛ.

"Когда в Украине начались проблемы и война, пришлось уехать и поиграть немного в Беларуси, Грузии, Молдове. Кондиций не утратил, готов играть, как и раньше. Готов на 200%. Удивил серьезный уровень Премьер-лиги, пришлось где-то добавлять", – сказал Валеев в комментарии для "Футбол 1".

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Напомним, Валеев известен выступлениями Кривбасс, Оболонь, Черноморец и еще ряд украинских клубов. Кроме того, хавбек выступал в чемпионатах Казахстана, Беларуси, Молдовы.

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Последним клубом Валеева был грузинский Шевардени, который футболист покинул зимой этого года, а в конце марта Валеев подписал контракт с Олимпиком.

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