Шевчук: Валєєв зарекомендував себе в тренувальному процесі

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук прокоментував підписання Рінара Валєєва та поділився очікуваннями від матчу 23 туру УПЛ проти Десни.

"Антон Шиндер покинув нашу команду за обопільною згодою сторін, таке буває у футболі. Ми вдячні йому за співпрацю і бажаємо подальших успіхів.

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Що стосується Рінара Валєєва, то це досвідчений гравець, він був вільним агентом і зарекомендував себе в тренувальному процесі. Досвідчений футболіст, агресивний, з хорошою технікою і розумінням гри. Нас чекають важливі матчі, тому нам необхідно було таке підсилення.

У Десні зібрана велика група досвідчених гравців. Вони дуже добре попрацювали на трансферному ринку, у них є практично два склади і висока конкуренція. У команди досвідчений тренер.

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Так, Десна, як і ми, не виконала завдання і не потрапили в топ-6. Але нас чекає дуже складний поєдинок з досвідченою командою", – цитує Шевчука офіційний сайт Олімпіка.