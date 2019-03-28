Олімпік оголосив про трансфер Валєєва

Іспанія — 16:35 2190
-
Зозуля має шанс замінити другого після Мессі у клубі Прімери, який бореться за ЛЧ, а Альбасете під загрозою
-
"Не соромно, що керують країною, де навіть 100 метрів без ями не проїдеш?" Як голосуватиме футбольна УкраїнаОвертайм — 16:00 5618
-
"Спершу Бенфіка не планувала сюди заходити". Португальський гранд шукатиме таланти в Україні – екс-партнер Шеви схвалюєУкраїна — 12:00 4119
-
Сульшер підписав повноцінний контракт з Манчестер ЮнайтедАнглія — 11:43 2663
-
ФФУ дала офіційну відповідь щодо скарг Португалії та Люксембургу в УЄФА на натуралізацію МораєсаЄвро-2020 — 09:42 21477