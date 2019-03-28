Олімпік оголосив про трансфер Валєєва

31-річний півзахисник Рінар Валєєв підписав контракт з донецьким Олімпіком терміном на 1 рік.

Досвідчений півзахисник, який пограв в УПЛ у складі Чорноморця, Маріуполя та ще низки клубів, підписав контракт з донецьким Олімпіком терміном на 1 рік, інформує офіційний сайт Олімпіка.

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В українській Прем'єр-лізі Валєєв провів 129 ігор і забив шість голів. Окрім УПЛ, Рінар має досвід виступів в чемпіонатах Казахстану, Молдови та Білорусі. Може зіграти як в центрі поля, так і на фланзі атаки.