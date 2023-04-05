Вальядолід оголосив про призначення нового тренера – він грав за наступного суперника команди в Ла Лізі
5 квітня 00:35 - Читать на русском
Пауло Пеццолано замінив Пачету на посаді головного тренера Вальядоліда.
Уругвайський фахівець підписав контракт до 2024 року. Про це інформує офіційний сайт клубу.
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Попереднім місцем роботи Пеццолано був бразильський Крузейро, з яким він виграв чемпіонат Серії В минулого року. Перед цим 39-річний наставник тренував Монтевідео Сіті Торке, Ліверпуль (Монтевідео) і мексиканську Пачуку.
В Іспанії Пеццолано не тренував, але грав, коли був футболістом. У сезоні 2009/10 він захищав кольори Мальорки – наступного суперника Вальядоліда в Ла Лізі.
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