Уругвайський фахівець підписав контракт до 2024 року. Про це інформує офіційний сайт клубу.

Сліди Циганкова й Бензема: Ла Лігу сколихнули 2 тренерські відставки

Попереднім місцем роботи Пеццолано був бразильський Крузейро, з яким він виграв чемпіонат Серії В минулого року. Перед цим 39-річний наставник тренував Монтевідео Сіті Торке, Ліверпуль (Монтевідео) і мексиканську Пачуку.

В Іспанії Пеццолано не тренував, але грав, коли був футболістом. У сезоні 2009/10 він захищав кольори Мальорки – наступного суперника Вальядоліда в Ла Лізі.

Бензема оформив шикарний хет-трик за 7 хвилин і розбив клуб Роналдо – реабілітація Реала за фіаско в Класіко