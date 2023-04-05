Вальядолид объявил о назначении нового тренера – он играл за следующего соперника команды в Ла Лиге
5 апреля 00:35 - Читати українською
Пауло Пеццолано заменил Пачету на посту главного тренера Вальядолида.
Уругвайский специалист подписал контракт до 2024 года. Об этом информирует официальный сайт клуба.
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Предыдущим местом работы Пеццолано был бразильский Крузейро, с которым он выиграл чемпионат Серии В в прошлом году. Перед этим 39-летний наставник тренировал Монтевидео Сити Торке, Ливерпуль (Монтевидео) и мексиканскую Пачуку.
В Испании Пеццолано не тренировал, но играл в бытность футболистом. В сезоне 2009/10 он защищал цвета Мальорки – следующего соперника Вальядолида в Ла Лиге.
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