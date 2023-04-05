Уругвайский специалист подписал контракт до 2024 года. Об этом информирует официальный сайт клуба.

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Предыдущим местом работы Пеццолано был бразильский Крузейро, с которым он выиграл чемпионат Серии В в прошлом году. Перед этим 39-летний наставник тренировал Монтевидео Сити Торке, Ливерпуль (Монтевидео) и мексиканскую Пачуку.

В Испании Пеццолано не тренировал, но играл в бытность футболистом. В сезоне 2009/10 он защищал цвета Мальорки – следующего соперника Вальядолида в Ла Лиге.

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