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Вальядолід – Леганес: Лунін не потрапив навіть до заявки на матч

16:38 163 Читать на русском
Вальядолід – Леганес: Лунін не потрапив навіть до заявки на матч
Андрій Лунін / Ла Ліга

Український голкіпер Леганеса Андрій Лунін не потрапив навіть до заявки на матч 14 туру Ла Ліги проти Вальядоліда.

Українського голкіпера немає ні у списку стартового складу команди, ні у списку гравців, які перебуватимуть на лаві для запасних.

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Нагадаємо, у матчі минулого туру Лунін вперше вийшов у стартовому складі Леганеса на гру чемпіонату Іспанії. Це сталось через пошкодження основного голкіпера Куельяра.

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Українець залишив свої ворота у недоторканності, а Леганес переміг Алавес з рахунком 1:0.

Іспанія14 турЕстадіо Хосе Сорілья (Вальядолід)

Вальядолід - Леганес: Субота 01 грудня 2018

Вальядолід

live 57'
0 : 2
Леганес
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Іспанія Вальядолід Вальядолід Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін Вальядолід - Леганес
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