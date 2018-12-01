Вальядолід – Леганес: Лунін не потрапив навіть до заявки на матч

Український голкіпер Леганеса Андрій Лунін не потрапив навіть до заявки на матч 14 туру Ла Ліги проти Вальядоліда.

Українського голкіпера немає ні у списку стартового складу команди, ні у списку гравців, які перебуватимуть на лаві для запасних.

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Нагадаємо, у матчі минулого туру Лунін вперше вийшов у стартовому складі Леганеса на гру чемпіонату Іспанії. Це сталось через пошкодження основного голкіпера Куельяра.

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Українець залишив свої ворота у недоторканності, а Леганес переміг Алавес з рахунком 1:0.