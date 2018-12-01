Вальядолид – Леганес: Лунин не попал даже в заявку на матч

Украинский голкипер Леганеса Андрей Лунин не попал даже в заявку на матч 14 тура Ла Лиги против Вальядолида.

Украинский голкипера нет ни в списке стартового состава команды, ни в списке игроков, которые будут находиться на скамейке запасных.

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Напомним, в матче прошлого тура Лунин впервые вышел в стартовом составе Леганеса на игру чемпионата Испании. Это произошло из-за повреждения основного голкипера Куэльяра.

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Украинец оставил свои ворота в неприкосновенности, а Леганес победил Алавес со счетом 1:0.