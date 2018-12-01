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Вальядолид – Леганес: Лунин не попал даже в заявку на матч

16:38 86 Читати українською
Вальядолид – Леганес: Лунин не попал даже в заявку на матч
Андрей Лунин / Ла Лига

Украинский голкипер Леганеса Андрей Лунин не попал даже в заявку на матч 14 тура Ла Лиги против Вальядолида.

Украинский голкипера нет ни в списке стартового состава команды, ни в списке игроков, которые будут находиться на скамейке запасных.

Лунин едва не довел фанатов Леганеса до инфаркта в матче с Алавесом – сумасшедший финт за пределами штрафной

Напомним, в матче прошлого тура Лунин впервые вышел в стартовом составе Леганеса на игру чемпионата Испании. Это произошло из-за повреждения основного голкипера Куэльяра.

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Украинец оставил свои ворота в неприкосновенности, а Леганес победил Алавес со счетом 1:0.

Испания14 турЕстадіо Хосе Сорілья (Вальядолід)

Вальядолід - Леганес: Суббота 01 декабря 2018

Вальядолід
Матч окончен
2 : 4
Леганес
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Испания Вальядолід Вальядолід Леганес Леганес Андрей Лунин Андрей Лунин Вальядолід - Леганес
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