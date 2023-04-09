Після матчу "вершкових" з Вільяреалом стався неприємний інцидент між гравцями двох клубів. Вальверде та Алехандро Баена влаштували словесну суперечку, яка завершилася тим, що футболіст Реала вдарив в обличчя півзахисника "жовтої субмарини".

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Гравець Вільяреала Алехандро Баена мав можливість подати скаргу в поліцію, в Комітет з проведення змагань або в обидва органи. Як повідомляє Marca, гравець вирішив звернутися до поліції. Таким чином, буде відкрите кримінальне провадження. Справа не потрапить до дисциплінарної комісії Ла Ліги, тому спортивних санкцій для Вальверде не буде.

Зазначимо, що інцидент між футболістами стався у зоні, де припарковані автобуси команди гостей. Він не потрапив до офіційного звіту арбітра, тому Комітет з проведення змагань його розбирати не буде. Вільяреал вирішив не подавати скаргу від свого імені й залишив справу в руках свого гравця, але керівництво клубу всіляко підтримує Баену.

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