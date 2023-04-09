Хавбек Реала Федеріко Вальверде та півзахисник Вільяреала Алехандро Баена опинились на перших шпальтах газет через вияснення стосунків за допомогою кулаків.

Гравець збірної Уругваю чекав на представника суперників у зоні, де припарковані автобуси команди гостей. Футболісти влаштували словесну суперечку, яка завершилась ударом від Вальверде, стверджує Marca.

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Оточення Федеріко визнало факт агресії та пояснило його мотиви. Нібито під час матчу Копа дель Рей 19 січня Баена вдарив Феде і сказав йому: "Плач, бо твій син не народиться". Вчора Алехандро сказав щось подібне та імітував крики, тож представник Реала вирішив помститись.

Варто зауважити, що на початку року дружина Вальверде Міна Боніно була близька до втрати дитини під час вагітності, але, на щастя, все завершилось добре.

"Феде ніколи ні з ким не має проблем. Це було через щось дуже серйозне, що походить з минулого", – пояснило агресію оточення одноклубника Луніна.

Вільяреал має відеозапис події. Алехандро Баена розглядає можливість звернутися до поліції, щоб повідомити про цей інцидент та пов'язану з ним агресію.

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