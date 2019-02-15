Вальверде продовжив контракт з Барселоною

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде визначився з планами на найближчий сезон.

Ернесто Вальверде поставив свій підпис під новою угодою з каталонським клубом, повідомляє офіційний сайт "блаугранас".

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Новий конракт 55-річного фахівця з Барселоною розрахований до літа 2020 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Нагадаємо, Вальверде очолив каталонський клуб влітку 2017-го. За цей час іспанець встиг завоювати золоті медалі Прімери, Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії.

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