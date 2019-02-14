"Він пов'язаний з нами навічно", – Барселона запропонує Мессі новий контракт

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу повідомив, що каталонський клуб планує продовжити контракт з нападником Ліонелем Мессі.

"Звичайно, ми запропонуємо йому новий контракт, це неминуче. Ми обов'язково обговоримо все з Мессі.

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Сподіваюся, він продовжить співпрацю з нами, адже Мессі – єдиний гравець Барселони, хто буде пов'язаний з нами навічно", – цитує Бартомеу Marca.

Чинний контракт аргентинця з каталонським клубом діє до кінця червня 2021 року.

В нинішньому сезоні Ліонель Мессі провів в чемпіонаті Іспанії 21 матч, забивши 21 гол та віддавши 11 гольових передач.

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