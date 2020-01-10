Вальверде: Атлетіко здивував Барселону, увімкнувши швидкий футбол

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився враженнями від півфінального матчу за Суперкубок Іспанії проти Атлетіко (2:3).

"Ми домінували над суперником в цьому матчі. Здавалося, що перемога у нас в руках. Так було майже весь матч, за винятком деяких моментів.

Барселона – Атлетіко – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Ми потрапили в ситуацію, коли не знали, як зупинити гру. Атлетіко включило швидкий футбол і здивувало нас. Я не думаю, що "матрацники" були кращими, скоріше вони забили два голи, які нам дорого коштували.

Тренери завжди прагнуть працювати. Ми знаємо, що таке футбол, завжди є нестабільність після поразок. Поговоримо з гравцями про цю ситуацію. Але я роблю свою справу – треную", – цитує Вальверде AS.

Нагадаємо, Атлетіко перестріляв Барселону (3:2) та вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії, де зустрінеться з Реалом.

Атлетіко переграв Барселону в скандальному матчі з п'ятьма забитими голами – мадридці вийшли у фінал Суперкубка Іспанії