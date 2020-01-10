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Вальверде: Атлетіко здивував Барселону, увімкнувши швидкий футбол

06:00 583 Читать на русском
Вальверде: Атлетіко здивував Барселону, увімкнувши швидкий футбол
Ернесто Вальверде / AFP

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився враженнями від півфінального матчу за Суперкубок Іспанії проти Атлетіко (2:3).

51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

"Ми домінували над суперником в цьому матчі. Здавалося, що перемога у нас в руках. Так було майже весь матч, за винятком деяких моментів.

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Ми потрапили в ситуацію, коли не знали, як зупинити гру. Атлетіко включило швидкий футбол і здивувало нас. Я не думаю, що "матрацники" були кращими, скоріше вони забили два голи, які нам дорого коштували.

Тренери завжди прагнуть працювати. Ми знаємо, що таке футбол, завжди є нестабільність після поразок. Поговоримо з гравцями про цю ситуацію. Але я роблю свою справу – треную", – цитує Вальверде AS.

Нагадаємо, Атлетіко перестріляв Барселону (3:2) та вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії, де зустрінеться з Реалом.

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Теги
Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Атлетіко Атлетіко Іспанія Барселона - Атлетіко Барселона Барселона
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