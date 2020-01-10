Вальверде: Атлетико удивил Барселону, включив быстрый футбол

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями от полуфинального матча за Суперкубок Испании против Атлетико (2:3).

"Мы доминировали над соперником в этом матче. Казалось, что победа у нас в руках. Так было почти весь матч, за исключением некоторых моментов.

Барселона – Атлетико – 2:3 – видео голов и обзор матча

Мы попали в ситуацию, когда не знали, как остановить игру. Атлетико включил быстрый футбол и удивило нас. Я не думаю, что "матрасники" были лучше, скорее они забили два гола, которые нам дорого стоили.

Тренеры всегда стремятся работать. Мы знаем, что такое футбол, всегда является нестабильность после поражений. Поговорим с игроками об этой ситуации. Но я делаю свое дело – тренирую", – цитирует Вальверде AS.

Напомним, Атлетико перестрелял Барселону (3:2) и вышел в финал Суперкубка Испании, где встретится с Реалом.

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