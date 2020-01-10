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Вальверде: Атлетико удивил Барселону, включив быстрый футбол

10 января 06:00 122 Читати українською
Вальверде: Атлетико удивил Барселону, включив быстрый футбол
Эрнесто Вальверде / AFP

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями от полуфинального матча за Суперкубок Испании против Атлетико (2:3).

51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

"Мы доминировали над соперником в этом матче. Казалось, что победа у нас в руках. Так было почти весь матч, за исключением некоторых моментов.

Барселона – Атлетико – 2:3 – видео голов и обзор матча

Мы попали в ситуацию, когда не знали, как остановить игру. Атлетико включил быстрый футбол и удивило нас. Я не думаю, что "матрасники" были лучше, скорее они забили два гола, которые нам дорого стоили.

Тренеры всегда стремятся работать. Мы знаем, что такое футбол, всегда является нестабильность после поражений. Поговорим с игроками об этой ситуации. Но я делаю свое дело – тренирую", – цитирует Вальверде AS.

Напомним, Атлетико перестрелял Барселону (3:2) и вышел в финал Суперкубка Испании, где встретится с Реалом.

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Испания Барселона Барселона Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Атлетико Атлетико Барселона - Атлетико
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