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Вальверде – про Мурільйо: Барселоні потрібна була людина, яка знає лігу

21 грудня 23:34 185 Читать на русском
Вальверде – про Мурільйо: Барселоні потрібна була людина, яка знає лігу
Джейсон Мурільйо / Фото ФК Барселона

Наставник Барселони Ернесто Вальверде поділився думками щодо підписання каталонським клубом захисника Валенсії Джейсона Мурільйо.

"У нас склалася делікатна ситуація з центральними захисниками. До сих пір ми добре справлялися з цією ситуацією, але ми не знаємо, як піде справа далі.

Мурільйо емоційно прокоментував свій перехід в Барселону

Нам потрібен був захисник, який знайомий з іспанської лігою і міг би негайно зайняти місце в складі.

Мурільйо підходить під ці вимоги. Він може допомогти нам в короткостроковій перспективі, тому клуб виконав хорошу роботу, запросивши колумбійця", – цитує Вальверде видання Marca.

Нагадаємо, каталонський клуб підписав центрального захисника Валенсії Джейсона Мурільйо на правах оренди до кінця поточного сезону.

Барселона у пошуках "нового Пуйоля" витратила більше 100 млн євро – половини з тих гравців вже немає в клубі

Теги
Іспанія Барселона Барселона Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Джейсон Мурільйо Джейсон Мурільйо
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