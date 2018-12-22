Вальверде – про Мурільйо: Барселоні потрібна була людина, яка знає лігу

Наставник Барселони Ернесто Вальверде поділився думками щодо підписання каталонським клубом захисника Валенсії Джейсона Мурільйо.

"У нас склалася делікатна ситуація з центральними захисниками. До сих пір ми добре справлялися з цією ситуацією, але ми не знаємо, як піде справа далі.

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Нам потрібен був захисник, який знайомий з іспанської лігою і міг би негайно зайняти місце в складі.

Мурільйо підходить під ці вимоги. Він може допомогти нам в короткостроковій перспективі, тому клуб виконав хорошу роботу, запросивши колумбійця", – цитує Вальверде видання Marca.

Нагадаємо, каталонський клуб підписав центрального захисника Валенсії Джейсона Мурільйо на правах оренди до кінця поточного сезону.

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