Мурільйо емоційно прокоментував свій перехід в Барселону

Іспанія — 00:10 184
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Барселона у пошуках "нового Пуйоля" витратила більше 100 млн євро – половини з тих гравців вже немає в клубі
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Барселона офіційно орендувала МурільйоІспанія — 20 груд 2991
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