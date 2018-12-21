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Мурільйо емоційно прокоментував свій перехід в Барселону

20 грудня 23:32 359 Читать на русском
Мурільйо емоційно прокоментував свій перехід в Барселону
Джейсон Мурільйо / Фото ФК Барселона

Захисник Джейсон Мурільйо заявив, що здійснив свою мрію, перейшовши в Барселону.

"Сьогодні я здійснив мрію. Переходжу в Барселону з наміром допомогти команді будь-яким можливим способом і отримати від цього задоволення. Сподіваюся, все буде добре.

Барселона офіційно орендувала Мурільйо

Що можу сказати про себе як про футболіста? Я швидкий і розумний гравець, з хорошими ногами. Мені подобається боротися на полі", – цитує Мурільйо видання Marca.

Нагадаємо, каталонський клуб підписав центрального захисника Валенсії Джейсона Мурільйо на правах оренди до кінця поточного сезону.

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Джейсон Мурільйо Джейсон Мурільйо Барселона Барселона Іспанія
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