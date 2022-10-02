Валенсія завдяки курйозному голу врятувалася від поразки проти Еспаньйола в матчі з двома вилученнями
Відбулися чергові матчі 7-го туру Ла Ліги. Результати поєдинків неділі – в цій новині на "Футбол 24".
Ла Ліга, 7 тур
Еспаньйол – Валенсія – 2:2
Голи: Хоселу, 56, Дардер, 83 – Пауліста, 54, Кюмерт, 90+6
Вилучення: Брейтвейт, 90+2 – Маркос Андре, 86
Сельта – Бетіс – початок матчу о 17:15
Жирона – Реал Сосьєдад – початок матчу о 19:30
Підопічні Дженнаро Гаттузо вперше у нинішньому сезоні зіграли внічию. Відкривши рахунок, "кажани" дуже швидко пропустили у відповідь. Наприкінці матчу Дардер, здавалося, навіть вирвав для Еспаньйола перемогу. Однак 10 доданих хвилин залишали Валенсії непогані шанси. Зрештою, у компенсований час Кюмерт просто підставив ногу під м'яч, який за недосяжною для голкіпера траєкторією опустився у дев'ятку. Цілком закономірна нічия у матчі з шаленим другим таймом.