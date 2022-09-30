Команди мали абсолютно різні результати перед міжнародною перервою – Атлетік виграв 2 матчі, а суперник поступився у 3 іграх поспіль.

Барселона винна майже 150 млн євро за старі трансфери – деякі гравці вже встигли провалитись і покинути клуб

Звітна гра підтвердила тенденції минулих тижнів вже за 17 хвилин. Брати Вільямси організували перший гол – Ніко крученою подачою знайшов голову Іньякі. Подвоїв перевагу басків Ойхан Сансет. Хавбек Атлетіка упродовж кар'єри не може похизуватися захмарною результативністю, але раптом оформив голи у 3 матчах Прімери поспіль.

Дебют другого тайму показав різнобічність VAR. Спочатку через повтор скасували гол Іньякі Вільямса (офсайд), а от до брата Ніко пізніше претензій не було – 3:0. На 84-й хвилині Весга поставив крапку. 29-річний хавбек заробив пенальті і сам його реалізував.

Альмерія змирилася з продовженням жахливої серії. Натомість підопічні Вальверде з 16 очками вискочили на третю сходинку Прімери.

Баварія розгромила Байєр і перервала затяжну безвиграшну серію – Мусіала скинув Леверкузен у зону вильоту