Ла Лига, 7 тур

Эспаньол – Валенсия – 2:2

Голы: Хоселу, 56, Дардер, 83 – Паулиста, 54, Кюмерт, 90+6

Удаления: Брейтвейт, 90+2 – Маркос Андре, 86

Сельта – Бетис – начало матча в 17:15

Жирона – Реал Сосьедад – начало матча в 19:30

Подопечные Дженнаро Гаттузо впервые в нынешнем сезоне сыграли вничью. Открыв счет, "летучие мыши" очень быстро пропустили в ответ. В концовке матча Дардер, казалось, даже вырвал для Эспаньола победу. Однако 10 добавленных минут оставляли Валенсии неплохие шансы. В конце концов, в компенсированное время Кюмерт просто подставил ногу под мяч, который по недосягаемой для голкипера траектории опустился в девятку. Вполне закономерная ничья в матче с бешеным вторым таймом.