Валенсия обыграла Атлетик в поединке 21-го тура, а Роман Яремчук неожиданно рано вышел на поле со скамейки запасных. Читайте отчет о поединке Валенсия – Атлетик на "Футбол 24".

Роман Яремчук остался на скамейке запасных на поединок против Атлетика. Впрочем, уже на 14-й минуте украинец появился на поле, заменив травмированного Каноса. Первый тайм же прошел достаточно сухо, но под конец половины "летучие мыши" могли дважды забить. Сначала Пепелу пытался закрутить "сухой лист" с углового, но вратарь среагировал.

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А после следующего углового мог забить Яремчук – Роман головой замыкал подачу на дальней штанге. Казалось, что мяч просто пролетел мимо ворот, но украинец не зря апеллировал к судьям – Унаи Симон успел пяткой отбить, а арбитры не заметили этого.

Во втором тайме Уго Дуро мог открыть счет после классной передачи Диего Лопеса с левого фланга – мяч пролетел мимо дальней штанги. А через 2 минуты Дуро таки забил, замкнув навес Гайя. Атлетик уже ближе к концу встречи пытался отыграться большими силами. Унай Гомес выскочил с левого края штрафной и пробил в дальний угол – сейв Мамардашвили.

Яремчук до конца не доиграл – на 83-й минуте Бараха провел обратную замену украинца, выпустив вместо него Герру. Но больше баскам и не удалось ничего создать, потому "летучие мыши" удержали победу.

Таким образом, Валенсия набрала 32 очка и приблизилась к зоне еврокубков, а Атлетик прервал свою победную серию из 6 поединков подряд (во всех соревнованиях) и остался третьим с 41 баллом.

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