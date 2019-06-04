ФІФА не став карати Валенсію та Вільяреал за порушення правил підписання неповнолітніх гравців.

Валенсія та Вільяреал уникнули покарання від ФІФА. Організація зняла з іспанських клубів звинувачення у порушенні правил підписання неповнолітніх, повідомляє AS.

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Раніше через це накладали трансферний бан на Барселону, Реал та Атлетіко, а цього року був покараний лондонський Челсі.

Валенсія у сезоні 2018/19 посіла 4 сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги і виграла Кубок Іспанії, Вільяреал провалив сезон, посівши 14 позицію.

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