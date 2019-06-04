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Валенсия и Вильярреал избежали наказания от ФИФА

21:07 19 Читати українською
Валенсия и Вильярреал избежали наказания от ФИФА
Валенсия / ФК Валенсия

ФИФА не стал наказывать Валенсию и Вильярреал за нарушение правил подписания несовершеннолетних игроков.

Валенсия и Вильярреал избежали наказания от ФИФА. Организация сняла с испанских клубов обвинения в нарушении правил подписания несовершеннолетних, сообщает AS.

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Ранее из-за этого накладывали трансферный бан на Барселону, Реал и Атлетико, а в этом году был наказан лондонский Челси.

Валенсия в сезоне 2018/19 заняла 4 место в турнирной таблице Ла Лиги и выиграла Кубок Испании, Вильярреал провалил сезон, заняв 14 позицию.

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Валенсия Валенсия Вильярреал Вильярреал Испания ФИФА
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