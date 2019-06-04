ФИФА не стал наказывать Валенсию и Вильярреал за нарушение правил подписания несовершеннолетних игроков.

Валенсия и Вильярреал избежали наказания от ФИФА. Организация сняла с испанских клубов обвинения в нарушении правил подписания несовершеннолетних, сообщает AS.

Валенсия установила статую болельщику с проблемами зрения – он не дожил до триумфа команды в Кубке Испании

Ранее из-за этого накладывали трансферный бан на Барселону, Реал и Атлетико, а в этом году был наказан лондонский Челси.

Валенсия в сезоне 2018/19 заняла 4 место в турнирной таблице Ла Лиги и выиграла Кубок Испании, Вильярреал провалил сезон, заняв 14 позицию.

Наркотики, стрілянина, бійка з тренером і "договірняки": як два екс-гравці Реала зганьбили мадридський клуб