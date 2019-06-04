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Валенсія встановила статую вболівальнику з вадами зору – він не дожив до тріумфу команди в Кубку Іспанії

12:16 266 Читать на русском
Валенсія встановила статую вболівальнику з вадами зору – він не дожив до тріумфу команди в Кубку Іспанії
Легендарний фанат / Daily Mail

Іспанський клуб віддячив своєму фанату Вісенте Апарісіо за вірність упродовж десятків років.

Вболівальник відвідував домашні матчі "кажанів" упродовж сорока років попри вади зору.

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Валенсія встановила на трибунах Местальї спеціальну статую, яка увіковічнить легендарного прихильника клубу. Також було зняте емоційне відео про історію "стосунків" чоловіка і левантійської команди.

На жаль, Вісенте так і не зміг стати свідком цьогорічного тріумфу Валенсії в Кубку Іспанії. Він помер два роки тому.

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