Валенсія встановила статую вболівальнику з вадами зору – він не дожив до тріумфу команди в Кубку Іспанії

Іспанський клуб віддячив своєму фанату Вісенте Апарісіо за вірність упродовж десятків років.

Вболівальник відвідував домашні матчі "кажанів" упродовж сорока років попри вади зору.

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Валенсія встановила на трибунах Местальї спеціальну статую, яка увіковічнить легендарного прихильника клубу. Також було зняте емоційне відео про історію "стосунків" чоловіка і левантійської команди.

На жаль, Вісенте так і не зміг стати свідком цьогорічного тріумфу Валенсії в Кубку Іспанії. Він помер два роки тому.