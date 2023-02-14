Рубен Бараха повертається до рідного клубу, щоб допомогти йому залишитися в Ла Лізі.

Після розірвання угоди з Дженнаро Гаттузо Валенсія перебувала у пошуках нового тренера. В цей час керував командою Воро Гонсалес.

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Офіційний сайт Валенсії повідомив, що Рубен Бараха стане новим головним тренером першої команди. "Піпо" – легенда клубу, він посприяв виграшу двох чемпіонств, Кубка УЄФА, Суперкубка Європи та Кубка Іспанії, коли виступав за клуб в період з 2000 по 2010 роки.

Нагадаємо, що наразі Валенсія перебуває у важкому становищі. В турнірній таблиці команда посідає 18 місце, маючи в своєму активі тільки 20 очок. Востаннє Валенсія перемагала в чемпіонаті Іспанії 10 листопада.

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