У суботу у 21-му турі чемпіонату Іспанії відбулось три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 21-й тур

Альмерія – Бетіс – 2:3

Голи: Суарес, 27, Кошта, 63 – Родрі, 6, Каналес, 42, Гуардадо, 70

Севілья – Мальорка – початок матчу о 19:30

Валенсія – Атлетік – початок матчу о 22:00

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У першому матчі дня Бетіс на виїзді здолав Альмерію. Три поразки в останніх п'яти поєдинках змушували підопічних Мануель Пеллегріні йти ва-банк, аби змінити ситуацію у турнірній таблиці. Команди влаштували своєрідні доганялки, забиваючи по черзі. За доволі рівної гри, де невеличку перевагу все ж мали господарі, севільцям вдалось вирвати три очки, оформивши переможний гол в середині другого тайму.

Цікаво, що останні хвилини супроводжувались десятком небезпечних ударів і кожна з команд могла досягати успіху. Хуанмі навіть забив, але положення поза грою залишало рахунок хитким до останніх секунд. Перемога дозволила Бетісу увірватись у топ-5 Ла Ліги, Альмерія – чотирнадцята.

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