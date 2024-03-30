У рамках суботньої програми 30-го туру Ла Ліги 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 30-й тур

Хетафе – Севілья – 0:1

Гол: Рамос,5

Альмерія – Осасуна – початок о 17:15

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Севілья трималася всього у трьох очках від зони вильоту, тож у виїзному матчі з Хетафе нервіонцям була потрібна тільки перемога. Андалусійці так налаштувались, що відкрили рахунок вже на 5-й хвилині зусиллями капітана – Рамос відзначився 7-м голом у сезоні, причому в свій 38-й день народження. На 45-й Серхіо ще й дубль оформити міг, але взяття воріт не зарахували через офсайд.

А більше у цій зустрічі голів не було. Севілья здобула мінімальну перемогу. "Рохібланкос" відірвались на 6 очок від зони вильоту.

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